IC設計通路商倍微(6270)今(27)日舉辦法人說明會，董事長傅江松表示，倍微營運近2~3年來呈現持續逐年成長的態勢，「今年一定會比去年好、明年也會力拚比今年好」，面對美中晶片戰升溫，他則表示，由於晶片戰本波鎖定高階晶片，所以對倍微影響不大，但仍要持續觀察明年大陸市場整體消費性電子市場的產出。

倍微第三季自結營收12.48億元、季增加16%、年增加12%；自結稅前淨利6.09億元、季增加22%、年增加0.5%；單季每股稅前盈餘為0.84元；單季營業毛利率為7.64%、季減少約2.1個百分點、年減少約1個百分點。

倍微客戶多屬於中小型客戶，截至今年6月底庫存週轉天數為46天，相較3月底的38天略微增加，傅江松表示，目前整體庫存狀況還算是健康，且比較好的狀況是，倍微客戶端儘管有庫存，但是貨照樣出，營業額也沒有掉，整體來說，今年一定會比明年更好。

美中晶片大戰火持續升溫，傅江松表示，雙方的角力戰對倍微影響比較小，從代理線來看，汽車等高科技部分的影響會比較大，當然，主要仍需持續觀察明年大陸市場整體消費性電子市場的產出。

面對2023年通膨造成的經濟衰退，以及跌價損失的風險，傅江松表示，半導體每家公司都遇到的問題，以倍微來看，今年第一季就有發現客戶拉貨力道比較弱，即開始謹慎處理，所以這方面的影響會比較小；至於跌價損失部分，多多少少是有，但是幅度落在EPS影響1元以內，他強調，相信庫存水位要是可以恢復正常，也會力拚明年要再比今年好。