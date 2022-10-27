大貓熊團團疑似罹患惡性腦瘤，病程進展快速。陸委會發言人邱垂正說，今天收到台北市政府的來文申請，陸委會將全力提供協助，讓陸方專家能盡速來台協助園方。

邱垂正今天在例行記者會上說，陸委會多次主動致電台北市立動物園，與他們保持聯繫。今天收到台北市政府的來文申請，陸委會將全力提供協助。

邱垂正表示，據悉，主管機關農委會也會以最快方式辦理核准，讓陸方專家能盡速來台協助園方。希望團團一切平安。

對於媒體進一步詢問大陸專家來台的規模，以及可能來台的時間點？邱垂正指出，「申請的這些人數是細部資料，恐怕要向主管機關農委會了解，在程序當中一定會給予最多的協助」，希望盡快讓陸方專家入境協助園方，希望團團一切平安，早日恢復健康。

對於陸方專家來台的申請流程，邱垂正說，會從專家申請的急迫性與必要性，農委會會從專業角度加以批准，據了解農委會作業程序很快。