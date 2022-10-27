鹹酥雞是台灣代表性的美食之一，炸得外酥內嫩的雞肉飄出陣陣香味，讓人光想就口水直流。有鄉民抱怨，某日買了鹹酥雞後發現，老闆免費贈送大量蒜末，讓他直呼「是吃肉還是吃蒜頭？」貼文一出，不少網友大讚是佛心店家，留言求店家地址。

「是吃肉還是吃蒜頭？」有鄉民在PTT八卦板發文表示，日前他買了100元的鹹酥雞，回到家打開袋子準備大快朵頤一番，沒想到裡面竟然舖滿一片白白的「蒜頭海」，就連把上方幾塊肉撥開後，底部也有一層蒜頭，量多到讓原PO嚇到飆髒話，雖然吃到滿嘴嗆辣，卻又口嫌體正直地說：「有點爽」。

照片曝光後，讓其他鄉民看了好羨慕，紛紛留言，「蒜頭超讚的」、「很嗆的蒜頭很爽欸」、「吃肉沒配蒜，香味少一半」、「我家巷口那攤說蒜多還死不加」、「是你爸媽開的吧？根本不用錢在放欸」、「佛爆欸！現在蒜頭一斤快200了」。

另外還有許多人敲碗店家地址，想要用新臺幣力挺店家，「不給個地址，你這樣太缺德了吧」、「哪裡買啊！公布一下！」、「佛心店家，不公開地址，予以譴責」。

據農委會網站指出，有研究顯示，吃蒜頭好處多多，不僅能讓人體細胞提升抗氧化性，讓細胞免於輻射及癌症之威脅，還有降低膽固醇、血壓等效果，並自然幫助人體提升防凝血功能，減少中風的風險。