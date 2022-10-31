隨著疫情趨穩、國境解封，且明年春節年假長達10天，春節內需餐飲市場景氣看俏。連鎖餐飲集團漢來美食(1268)旗下品牌餐廳及宴會廳對此除推出外帶年菜，亦祭出除夕晚餐改開二輪操作因應需求，全力搶攻除夕圍爐商機，預估除夕單日可望帶進逾4千萬元營收。

現代人生活忙碌，除夕夜外出圍爐或外帶便利即食的年菜回家團圓已蔚為主流，漢來美食旗下金雞母「漢來海港」自助餐廳兔年除夕提供二輪餐期，將於11月1日起開放預訂，預估全台7家分店今年仍會以秒殺速度被搶訂一空。

而「漢來大飯店宴會廳」與「漢神巨蛋宴會廳」將以主題之夜包裝，推出盛大的百桌除夕圍爐宴與民眾團圓過好年，預計分別席開120桌及130桌，提供全席12人與半席6人兩種餐價，另於現場安排親子手作、童玩類型攤位，11月1日起同步開賣。

同時，「漢來大飯店宴會廳」與「漢神巨蛋宴會廳」亦同步推出外帶年菜組，一次提供6菜1湯1甜品的豐富團圓餐組合，12月31日前預訂可享早鳥9折優惠價，預估銷售上看500組。「翠園」粵菜餐廳巨蛋店也同步特別設計推出包括12道年菜的除夕圍爐宴。

「上菜」片皮鴨專賣店推出烤鴨多吃、搭配特色年菜設計6人與10人合菜，「漢來蔬食」除夕夜亦提供2人、4人、6人及10人團圓餐。「漢來上海湯包」則推出雙人、4人及6人的年菜套餐組合，「安那居」亦特別推出8道年菜的雙人套餐。

針對喜歡在家圍爐團圓的家庭，漢來美食也推出料豐味美的春節外帶年菜，如漢來大飯店館內的「福園」台菜海鮮餐廳11月3日起推出包括8道料理的「玉兔迎春團圓餐」外帶年菜，12月31日前訂購可享早鳥9折優惠價，亦可單道選購。

想要單點幾樣應景年菜來增添年夜飯豐富度的民眾，也可選擇「名人坊」外帶單品年菜，「漢來蔬食」、「漢來上海湯包」、「翠園」粵菜餐廳、「漢來軒」、「上菜」及「安那居」等品牌也，亦有推出外帶年菜可供選擇。