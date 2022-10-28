國境解封，加上明年春節有10天年假，農曆春節內需餐飲市場景氣可望開出紅盤，不少餐飲業者已早鳥佈署除夕年菜優惠搶客，漢來美食餐飲集團旗下宴會廳、漢來海港、名人坊、福園、漢來上海湯包等各品牌餐廳，全力搶攻除夕圍爐商機，除有除夕圍爐宴、也推外帶年菜，而除夕晚餐更改開兩輪操作以容納更多用餐需求，預估除夕單日將可為集團帶進逾4千萬元的營收。

現代人生活忙碌，除夕夜外出圍爐、或外帶便利即食的年菜回家團圓已蔚為主流，每年除夕夜一位難求的「漢來海港自助餐廳」兔年除夕將提供兩輪餐期，台北分店每人2,080元、其他分店每人1,780元，將於11月1日起開放預訂。

另「漢來宴會廳」與「巨蛋宴會廳」將以主題之夜包裝，推出盛大的百桌除夕圍爐宴與民眾團圓過好年，預計分別席開120桌、130桌，有全席27,999元（12人）、與半席1,4999元（6人）兩種餐價，11月1日起同步開賣。此外，同步推出外帶年菜組，一次提供6菜1湯1甜品的豐富團圓餐組合，原價9,888元，12月31日前享早鳥9折優惠價8,899元，預估目標上看500組。

年年座無虛席、場面熱鬧非凡的漢來除夕圍爐宴，迎兔年「漢來大飯店宴會廳」以《熱情夏威夷》為主題，除迎賓雞尾酒、美味澎派的五星大菜外，席間更安排了精采絕倫的舞蹈、變臉表演以及樂團演唱；而「漢來巨蛋宴會廳」則以聲光效果打造紐約街頭市景的氛圍，以《摩登百老匯》安排雙主唱樂團演唱與魔術表演與民眾同歡，此外，兩館宴會廳另於現場安排親子手作、童玩類型的攤位，讓除夕圍爐宴跳脫傳統聚餐的形式更增添趣味性，打造味覺、視覺、聽覺都享受的闔家團圓時刻。

「翠園粵菜餐廳巨蛋店」推出12道年菜除夕圍爐宴，半席6人12,888元、全席12人20,888元；而「上菜片皮鴨專賣店」則緊扣主打的櫻桃片皮鴨推出多吃、搭配特色年菜設計6人與10人合菜，一套5,988～19,888元；「漢來蔬食」除夕夜選擇豐富，有2人、4人、6人及10人的團圓餐，餐價為1,600～8,000元，讓吃素的人也能輕鬆品嚐豐盛的年夜飯；另滿足小家庭除夕團圓需求，「漢來上海湯包」也有精緻的年菜套餐，雙人只要1,420元、另有4人套餐及6人套餐組合；「安那居」則特別推出8道年菜，以雙人套餐1,760元的優惠價與大家喜迎新年。

針對在家圍爐團圓的家庭漢來美食推出料豐味美的春節外帶年菜，位於漢來大飯店9F的「福園台菜海鮮餐廳」，11月3日起推出「玉兔迎春團圓餐」外帶年菜，一次提供8道色香味俱全的佳餚，除可單道選購，更有豐富的團圓餐組合優惠，6菜1湯1甜品，山珍海味一次到位，一桌的澎湃菜色1萬元有找，12月31日前完成訂購可享早鳥9折優惠價8,899元。

除整套年菜外，想單點幾樣應景年菜來增添年夜飯豐富度的人也可選擇「名人坊」外帶單品年菜，有原隻鮑魚扣花菇、三蔥焗大明蝦、脆皮炸子雞等多道菜色，價位1,080~2,288元不等；此外漢來蔬食、漢來上海湯包、翠園粵菜餐廳、漢來軒、上菜、安那居…等品牌也都有外帶年菜可供選擇。