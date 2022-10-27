高雄一名在銀行上班的人妻出軌保全，稱跟保全在一起，不論心理和生理都很快樂舒服，讓丈夫看了如雷轟頂，崩潰控告2人侵害配偶權並求償。高雄地院審結，參酌人妻與保全的收入及親權情節等，判2人須連帶賠償10萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張，與林姓妻子自2015年結婚，育有2子女，但兩人婚姻存續期間，他意外發現妻子與唐姓男子的親密合照，還有曖昧的對話紀錄等，認為2人的行為已明顯侵害他的配偶權，使他的婚姻出現重大破綻已難以維持，故依法要求2人連帶賠償50萬元。

對此，林女與唐男均質疑對話紀錄的真實性，林女也否認與唐男交往，且她與丈夫的人生觀、金錢觀與小孩教養的問題歧見日深，丈夫多次對她施暴並提離婚，認為2人婚姻早已出現破綻，與唐男無關。

高雄地院法官勘驗證據，發現唐男曾傳訊給林女，稱，「你對我來說，真的是一個非常特別的女人，你的面具，讓我心疼，卻也憐惜，你的笑容讓我滿足，卻很悲傷，你的成熟讓我珍惜，卻很不捨，認識你很快樂」，林女則回覆，「其實，跟你在一起，無論心理和生理都很快樂舒服」等語。

法官認為林女與唐男之間的確有逾越一般友人交往分際，採信男子主張，審酌男子年收入近200萬，擔任銀行經理，林女任職銀行，月收入約5萬，而唐男擔任保全等，再兼衡2人不正常交往情節等，判應連帶賠償10萬元為適當。可上訴。