國產牛肉節結合柳營牛奶節，本周六（29日）、周日（30日）在柳營區農會廣場登場，現場有農會新品保久乳免費試喝及鮮乳冰棒試吃、牛肉料理「上菜秀」及美味牛肉湯。台南市長黃偉哲表示，這個周末，歡迎大家來柳營買牛奶品牛肉。

黃偉哲今(27日)在臉書粉專貼文表示，市民朋友，你喜歡喝牛奶或喝牛肉湯嗎？在台南，無論你是喜歡喝牛奶還是喝牛肉湯，都是在為台南創造經濟產值，因為台南乳牛在養頭數占全台的六分之一，是柳營、六甲地區非常重要的經濟來源。

黃偉哲接著表示，你知道嗎？養牛也跟治水有關，因為牛蹄在積水潮濕的環境就容易生病，因此他們在柳營的八翁酪農區，興建八老爺滯洪池及應急抽水站，總經費高達2億元，就是要守護牛隻的健康，保障酪農生計，也穩定乳源及肉品的供應，大家都吃到喝到最優質的牛肉跟牛奶。

黃偉哲指出，本周六（29日）、周日（30日），他們將在柳營辦理牛奶節、牛肉節，歡迎這個周末來柳營買牛奶品牛肉！