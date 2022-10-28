高雄市小港區中油大林煉油廠27日晚間10時許發生火警，從老遠即可見濃煙竄天際，火光將夜空染成一片橘色，現場火勢相當猛烈，一發不可收拾，不少居民被爆炸聲嚇壞。高市府環保局表示，目前燃燒地點是廠內東北角F區，有毒物質則是偏南方，還未接獲有毒化物燃燒的情勢。
小港區中油大林煉油廠27日晚間10時許發生火警，火光照亮夜空，附近居民都有聽到「碰」的爆炸聲響，還有人說爆炸時房子玻璃差點震碎，巨響包含林園、鳳山以及高雄市區都有感，有人說「小港方向一片光亮，蹦一聲超大，有點恐怖」、「很大一聲」、「超級大聲 以為打雷」。
高雄市消防局於27日22時35分獲報後，出勤途中就見大量火煙直竄天際，一共23車48人前往搶救，局長王志平也到場指揮救災，現場於第三重油脫硫工場燃燒硫化氫，消防人員正奮力搶救中。而高雄市長陳其邁則是23時35分抵達現場。
高市府環保局表示，燃燒地點是廠內東北角F區，有毒物質則是偏南方，目前還未接獲有毒化物燃燒的情勢，而高雄市長陳其邁、副市長林欽榮、高市府環保局、消防局、勞工局人員皆已到場了解現場狀況。
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