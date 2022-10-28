為提升國內車輛安全性與降低交通事故傷亡，交通部積極推動台灣新車安全評等計畫(簡稱TNCAP)，本計畫經規畫、建置與籌備，將自今(111)年第四季起每季執行2車型試驗，預計112年底完成8車型星級評等，一個車款買4輛車，8車型共32輛車，將耗資1.2億元，台灣是全球第13個有評等機制國家。周四在財團法人車輛安全審驗中心(簡稱車安中心)祁文中董事長主持下，於財團法人車輛研究測試中心(簡稱車輛中心)舉行台灣新車安全評等首撞見證，開啟國內車輛安全歷程上重要的里程碑，也為國人買車時，能多一份可靠安全的數據檢驗。

車安中心指出，聯合國在去(110)年10月宣布2021-2030年道路安全行動計畫，總體目標是減少道路交通死傷人數至少50%，其中具體行動第三支柱為提升車輛安全，鼓勵各國家地區推動新車安全評等制度，提供民眾新車安全資訊及引導車廠開發更具安全性的車輛，最終達到提升車輛安全與降低道安事故傷亡的目標。接軌國際、提升國內車輛使用安全與改善道路環境，一直以來是交通部重要施政的方向，車安中心是交通部督管之財團法人，將扮演好重要的專業幕僚機構角色，積極協助交通部推動及完善國內車輛安全管理制度。

車安中心說明，依行政院核定「台灣新車安全評等計畫(107-112年)」，交通部委託熟悉國內外車輛安全法規與國際NCAP相關制度及協助建立TNCAP規章之車安中心擔任TNCAP執行機構，統籌辦理運作管理及星級評等等事務，以及指定車輛中心為TNCAP檢測機構，負責辦理受驗車輛主動及被動安全等17項試驗。此外，車安中心為確保TNCAP制度之客觀及公正性，委請中華民國消費者文教基金會派員以一般消費者身分至經銷商展售據點以政府經費購車，並請台灣德國萊因公司確認車輛無變更情形，再交付車輛中心實驗室進行試驗，最終由車安中心將試驗數據轉換為民眾容易理解的星級評等結果並對外公布。

車安中心表示，我國自87年起實施強制性的車輛型式安全審驗制度，確保車輛具備最基本安全性，而TNCAP則有別於強制性車輛法規制度，係在市面上購買小客車(含客貨兩用車)，並以更嚴格的標準進行試驗，因此周四首撞之受驗車輛是挑選去(110)年全年銷售量排名第一的TOYOTA Corolla Cross車型進行前方偏置撞擊試驗，後續將依TNCAP規章執行完整試驗工作。而周四TOYOTA COROLLA CROSS進行全台首次撞擊測試過程，測試速度達64公里，除直接撞擊車頭受損外，車輛A柱等未受影響。

交通部依照去年國內汽車新領牌排行挑出前8名，包括TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4、TOYOTA ALTIS、HONDA CR-V、FORD KUGA、FORD FOCUS、NISSAN KICKS、NISSAN SENTRA，根據車輛成人保護、兒童保護、車輛安全、行人保護等之四個評等，進行撞擊測試。

周四首撞見證活動揭開了台灣新車安全評等計畫序幕，雖受限於實驗室場地容量及安全考量，無法讓所有人進入實驗室觀看，車安中心仍有安排網路平台Live直播方式開放全國民眾共襄盛舉，突顯TNCAP制度整體運作之公開透明，且增進外界對於國內推動TNCAP的認知及瞭解，彰顯國內推動台灣車輛安全評等制度的重要象徵與意義，奠定車輛安全發展的重要新紀元。

車安中心期許未來透過TNCAP評等結果，提供充分完整的透明資訊，保障民眾知的權利，並透過消費者的力量，促使廠商提升車輛安全性能，帶動產業向上升級，使我國車輛安全與國際水準同步，進一步降低道路意外事故傷亡及社會成本的付出。