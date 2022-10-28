28日早上起，一份由國民黨基隆市黨部署名的文宣出現，綠營指為黑函，內容為不實指控。（張志康攝）

基隆市許多民眾自28日早上起，都看到了一份由國民黨基隆市黨部署名的文宣，指民進黨基隆市長候選人蔡適應的天道盟助理，因恐嚇取財被捕。另一面則是寫著蔡服務處副主任劉文得弟弟們，包了2億多的治水工程。蔡適應指該文宣很明顯是黑函。國民黨基隆市黨部主委則回應，該文宣有明確署名，也陳述事實，不怕提告。

28日早上，許多基隆民眾都看到一份署名為國民黨基隆市黨部的文宣，一面標題寫著「中華民國國會史上第一，蔡適應天道盟助理，因恐嚇取財被逮捕」，另一面的標題則寫著「蔡適應服務處副主任劉文得弟弟們，包了超過兩億多的治水工程。」

蔡適應早上帶著市議員候選人在成功市場掃街拜票時表示，這是非常可笑的事情，該文宣指控的人與事，跟他都沒有關係，對手試圖用「親信」的說法混淆認知。事實是他並未開設任何公司，也與對手所指的任何公司都沒有金錢往來。

蔡適應表示，真正有問題的是謝國樑，他才是涉入德信證券的掏空案，也是他蓄意隱匿財產申報不實。他27日已至基隆地檢署正式提告意圖使人不當選，包括28日的黑函都將採取法律行動。

對於綠營指文宣是「黑函」，國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，這份文宣有明確具名，且內容也是有憑有據，根據事實陳述，絕非黑函，而是正常的文宣。他希望蔡陣營應該說清楚，不要逃避、轉移焦點。