民進黨竹北市長參選人鄭朝方（右）透過舉辦親子派對吸引民眾目光。（鄭朝方團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

橫貫竹北市的豆子埔溪今年爭取到中央經費，將用於美化及改善豆子埔溪周邊環境，但國民黨竹北市長候選人林為洲希望經費可增設人行步道延伸至豆子埔溪兩側，讓民眾往返豆子埔溪兩側時，能有安全的通行空間。民進黨竹北市長候選人鄭朝方則將在29日於水圳森林公園舉辦大場親子活動，主題鎖定親子同樂萬聖節派對。

豆子埔溪過去常因惡臭、人行步道未能串聯引發民怨，今年將透過中央補助的2億元經費，美化及改善豆子埔溪周邊環境。林為洲希望這筆經費在美化環境的同時，能增設人行步道延伸至豆子埔溪兩側，讓竹北市民不用在與車爭道。

林為洲表示，豆子埔溪人行步道在勝利7街1段與莊敬1路交叉路段就無後續規畫，於是邀請高速公路局、新竹縣政府工務處、竹北市公所共同會勘討論增設人行道之可行性，希望竹北市公所協同新竹縣政府共同討論增設人行道之計畫，並儘速送到高速公路局審查。

繼上周末啟動一系列親子泡泡活動，鄭朝方再次發布親子活動消息，將鎖定親子族群。鄭朝方表示，接下來將連續推出3場的大型藝文活動，包括萬聖節派對、福爾摩沙馬戲團和PUSH BIKE競賽。

鄭朝方表示，29日的首部曲除了在下午4時有萬聖節親子變裝快閃派對，會贈送一起參與萬聖扮裝的大小朋友萬聖小物外，也會協力民間知名的寵物業舉辦竹北首場以寵物為主題的派對活動，除了狗狗趣味競賽，還有寵物萬聖扮裝比賽，盼傳達打造寵物友善公共建設與推廣生命教育的竹北願景。