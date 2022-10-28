屏東南州雙瓜節睽違1年後將於11月12、13在溪洲代天府廣場復辦，並開放100桌雙瓜饗宴供民眾認桌，共襄盛舉。（謝佳潾攝）

屏東南州雙瓜節睽違1年後將於11月12、13在溪洲代天府廣場復辦，並開放100桌雙瓜饗宴供民眾認桌，共襄盛舉。（謝佳潾攝）

屏東南州鄉盛產苦瓜、木瓜，南州地區農會從2017年起藉由舉辦雙瓜節宣傳在地農特產，不料去年因疫情而中斷辦理，幸今年疫情趨緩，南州雙瓜節睽違1年後將於11月12、13在溪洲代天府廣場復辦，並開放100桌雙瓜饗宴供民眾認桌，共襄盛舉。

南州地區農會總幹事黃俐甄指出，南州鄉苦瓜種植面積約65公頃，除產值約占全台8至10％，總產量3900公噸，產值1億3000多萬外，還擁有全國最大苦瓜育苗中心，號稱全台每3條苦瓜中、就有1條苦瓜苗出自南州。

黃俐甄說，南州地區農會服務的地區還包括新埤鄉，而新埤鄉以木瓜著稱，種植面積230公頃，產量約13800公噸，產值約4億3千多萬。為此，農會從2017年起以苦瓜、木瓜為主角開辦南州雙瓜節活動，打響知名度，無奈去年受疫情影響被迫停辦，幸今年疫情趨緩，將於11月12、13日恢復舉辦。

黃俐甄說，南州雙瓜節一連2天，活動內容超豐富，有農特產品展售、優質苦瓜木瓜評鑑比賽、米食防疫便當料理競賽、瓜瓜物語行銷展示走秀、雙瓜饗宴認桌活動，此外還有在地特色米食料理品嚐、DIY三角飯糰體驗等等。

當中，最吸引人的莫過於雙瓜饗宴認桌，黃俐甄說，秉持「嚐好料、食健康，食安心」的原則，將聘請在地總舖師選用轄內農產苦瓜、木瓜入菜，共12道佳餚及點心，僅開放100桌認購，每桌6000元，歡迎大家一同來玩。