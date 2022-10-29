為因應長期策略發展，強化組織分工效能，中信金控（2891）及中信銀董事會，通過組織架構調整與相關主管人事案。中國信託金控財務長暨中國信託銀行財務總管理處總處長邱雅玲接任中信銀行個人金融副執行長，中信金控財務長及中信銀行財務總管理處總處長的職務由中信銀行財務規劃處處長徐旻傾接任，相關人事案將於今年11月1日生效。

徐旻傾具臺灣大學會計系碩士學歷，曾任中信銀財務副總，台灣人壽財務處長，中信銀行財務規劃處處長等，此次獲拔擢升任金控財務長及中信銀行財務總管理處總處長。

中信金考量銀行法人金融、個人金融業務發展需求，除了新設個金副執行長一職，負責協助督導所指派之專案及業務，包括海外個金業務的建置與發展之外，亦調整相關組織架構，持續提升法金、個金競爭優勢。為配合個金業務推展海外市場，個金執行長轄下新設「國際個金事業總處」，由財富管理經營處處長隋榮欣接任總處長；法金業務則聚焦台灣、國際兩大事業發展，法金執行長轄下新設「台灣法金事業總處」，由商業金融處處長陳彩熒接任總處長。

中信金控及中信銀行發言人由金控幕僚長高麗雪擔任，金控及銀行代理發言人由金控財務長徐旻傾擔任。

此外，中國信託慈善基金會董事長辜仲亮長子辜昱銓將接任台彩和中信創投董事。