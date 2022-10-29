2022年池上秋收稻穗藝術節在29、30日接連舉辦，今年不只有「國民歌王」周華健、周蕙、Matzka熱情演唱，還舉辦跟拍池上農民長達2年的在地人紀錄片《稻浪上的夢想家》特映會，片中主角之一的建興米廠老闆梁正賢及妻子徐月鑾會後哽咽表示，梁正賢母親在27日晚間離世，但為了推廣池上活動，梁正賢選擇擦乾眼淚，按照原定計畫出席活動。

被視為「池上土地公」的梁正賢早年帶⼀群農⺠們爭取⼟地認證所做的付出，和為了推動有機米連續虧損八年，卻仍以保證收購價保障農⺠收入，那都不是⼀般⼈能承受的。問他為何不放棄，他竟幽默地說⾃⼰最⼤的優點和缺點就是『不懂得放棄！』真的讓我當下很感動，⽽且他到現在都沒有停下腳步。」所以當林懷⺠老師稱梁正賢是現代員外，建築設計師莊豐賓說他是池上⼟地公時，導演⼼裡就明⽩了這部紀錄片應該拍的就是稻浪上的夢想家。

一同出席特映會的妻子徐月鑾吐槽梁正賢：「可以感受到他對外面事情的熱情，但他並沒有為家人和小孩帶來什麼，我真的很嫉妒大家」，她想起紀錄片中的婆婆身影，突哽咽說道「婆婆前一晚被菩薩接走了」並表示梁正賢能有今日的成功和無保留付出，最大工程就是婆婆的無條件支持，聽到這番話的梁正賢最後也壓抑不住情緒，顫抖落淚。

《稻浪上的夢想家》的拍攝緣起，是2019年池上建興米廠老闆梁正賢對導演提起，「妳都拍別⼈的故事，是不是也要拍⼀下我們農⺠的故事，好幾個老農⺠都八⼗歲了，不拍來不及了！」這個急切的邀請讓蕭菊貞無法拒絕，開始與拍攝團隊走進池上農⺠的⽣活，從⼀開始記錄老農耕作，過程中不斷提問池上為何能成為池上？到最後梳理出⼀段池上的蛻變史。