高雄市婦幼隊一名48歲柯姓男警官於10月27日騎乘機車，行經楠梓區高楠公路945號台糖加油站前與汽車發生車禍，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市婦幼隊一名48歲柯姓男警官於10月27日騎乘機車，行經楠梓區高楠公路945號台糖加油站前發生車禍，柯男傷重，目前在加護病房觀察中。警察同仁聞訊都不敢相信，紛紛對此表示祝福，希望柯男能挺過這關。

楠梓警分局說，這起車禍是47歲楊姓男子於27日上午11時39分左右，在加油站加完油後駛出汽車時，柯姓男子騎乘機車從加油站旁無名巷駛出右轉高楠公路向南，兩車發生車禍。警方當時對兩人做酒測，酒測值為零。

柯男的身分今天曝光，是高雄市婦幼隊一名警官。柯男當時頸椎受傷，當晚送醫就做了手術，手術順利，目前在加護病房觀察中。同仁聞訊都感到錯愕，紛紛對他表示祝福之意，也請大家幫柯男集氣。

至於車禍原因，仍待查證後由交通大隊鑑定。警方也呼籲，民眾從加油站或停車場駛出車輛時，應禮讓行進中的車輛先行，待確認無來車後再打方向燈警示行進方向後，再行駛確保行車安全。