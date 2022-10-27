誰在害阿中？民進黨台北市長候選人陳時中陪小孩放學回家影片，有士林警分局「組長」一路跟隨，引發議論，士林分局稍早證實，畫面中警官是督察組長陳佳宏。媒體人黃暐瀚26日在臉書發文質疑，才剛發生內湖分局長陪同視察隧道事件，又來一個警官，這不是要害阿中嗎？但有網友給出不同意見，如果犧牲台北，讓媒體忽略屏東、高雄、台南、新竹、桃園等縣市的弊案，這也許就是一種回防其他縣市的選戰策略。

黃暐瀚指出，倒帶重看，這名男子，多次出現在影片當中，阿中在哪，他就在哪，明明是「人」，卻大辣辣地走在「車道」上，引起他的好奇。截了圖傳了照片去給士林北投他熟識的市議員詢問：「這位是什麼人？你認得嗎？」沒想到得到的答案，這人很可能是士林分局的「組長」，是地方的知名人物。

「如果真是警官，才剛發生內湖分局長陪同視察隧道事件，被批評警員陪同而已，又來一個警官，這不是要害阿中嗎？」黃暐瀚質疑，就算他不是警官，只是個不小心入鏡的路人，導演看到有人走在車道，不走人行道，這畫面，不奇怪嗎？現場照拍，照剪，照上架，到底是神經大條？還是故意要害阿中？

黃暐瀚不禁問，從寵物商業公會事件，到騎單車、路口拜票還有掃市場被嗆，議題不準備、人設不精準，連影片都亂拍亂剪，阿中團隊到底是有沒有在幫阿中？

有網友留言表示，從整個選舉而言，台北市本來就不是民進黨執政，就算選輸了也不需承擔敗績！反觀最近媒體跟其他政黨一直專注候選人陳時中出錯的事情報導跟攻擊，反而忽略了屏東/高雄/台南/新竹/桃園等縣市的弊案，如果以犧牲一個台北市名額，能夠穩住其他綠色執政選情，那麼這個犧牲在民進黨算是值得的！別再問誰在害阿中了！這也許就是選戰策略！還有一個月，快回防把其他縣市選情拉抬一下吧！