台灣九合一選舉牽動政治局勢，連日本學者小笠原欣幸都十分關注，並在個人臉書發表對各縣市當選名單的預測，沒想到此舉引來資深媒體人周玉蔻的不滿，對蔣萬安、張善政、高虹安、謝國樑當選等預測直呼：「不準確啦！」罵到對方只好回覆「下個月我拜訪您請教」。國民黨台北市議員徐巧芯看了傻眼表示，「讓日本人敗下陣來，可謂台灣之光」。

小笠原欣幸（Yoshiyuki Ogasawara）今(26日)在臉書發文，他預估22縣市長選舉：民進黨5，國民黨15，民眾黨1，無黨籍1。除了當選可能性很高的縣市外，關鍵預測在於「可能當選，但是領先的幅度不大」者，他列舉出的當選者包括：基隆市謝國樑、台北市蔣萬安（第二名黃珊珊）、桃園市張善政、新竹市高虹安（第二名沈慧虹）、苗栗縣鍾東錦（第二名徐定禎）、澎湖縣陳光復等。

但這個預測名單顯然讓綠營大失所望，引來媒體人周玉蔻不滿，留言出征表示：「三腳督地方非常詭異，您過去評估的模式完全不適用！恕我直言！（小笠原回：下個月我拜訪您請教）」、「不準確啦」、「台灣『媒體』民調？TVBS與中廣公司做的，是認知戰子彈」。

徐巧芯將周玉蔻的留言截圖，傻眼發文說：日本知名學者小笠原欣幸只因為在臉書上說蔣萬安可能贏得選舉，立刻遭到超資深媒體人周老蔻留言連發出征，罵到對方只好回覆「再拜訪您請教」，讓日本人敗下陣來，可謂台灣之光。