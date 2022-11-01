年底九合一選舉倒數不到一個月，各縣市長候選人積極拉票中，新竹市長選情更是備受矚目。近日就有港媒指出，總統蔡英文連續兩天和新竹市前市長林智堅同台，替民進黨新竹市長候選人沈慧虹凝聚支持者的票源，「無非就是希望沈慧虹可以守住林智堅防線，如果能守住，或許可以保住新竹市長一席」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，在新竹市長選舉之中，民進黨、國民黨、民眾黨三方人馬激戰，台灣民眾黨候選人高虹安在多家民調中，目前仍居領先狀態，國民黨新竹市長候選人林耕仁的民調落後，導致新竹市出現「棄藍保白」的氣氛。根據中廣委託蓋洛普民調公司的新竹市長候選人民調，高虹安與沈慧虹皆是25.96％，因此該份報導也指出，「藍營若不想沈慧虹贏得市長選舉，就應要保住高虹安」。

該份報導強調，現在「新竹市長選舉關鍵就在林耕仁的得票」，該份報導更同時更指出，「蔡英文連兩天與林智堅同台，無非就是希望沈慧虹可以守住林智堅防線」，畢竟在林智堅論文抄襲案發生之後，中間的選票要開拓非常不易，但如果能守住林得票防線，或許可以保住新竹市長一席，但這個前提必須是「棄藍保白」不能發生。