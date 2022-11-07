距離九合一選舉投票只剩十幾天的時間，爭取連任的國民黨台北市議員王鴻薇昨(6日)在臉書透露，「選舉奧步來了！」其YouTube近期遭冒名進行不實留言，但報警後收到的回覆，讓她質疑，蔡政府不是最愛查辦網路假訊息了嗎，為何這種四處冒名造假的行為就無法可辦？

王鴻薇指出，近來在YouTube上不斷有人假冒她的名義，在各個頻道上冒名發表支持民進黨候選人的言論，甚至還出言攻擊她在國民黨的同志，企圖影響選情。而她也說，在9月的時候就蒐集相關資料並報警，但最近收到警方的公文，卻回覆Google公司不提供相關資料，故警方也無法繼續偵辦，直到6日都還有人在YouTube上假冒她的名義四處留言。

王鴻薇認為，在選舉期間大搞這種奧步，真的是大可不必，「且蔡政府不是最愛查辦網路假訊息了嗎？為何這種四處冒名造假的行為就無法可辦？到底是抓不到，還是不想辦？」對此有網友留言表示「台灣選擧選成這樣可悲」、「這就是側翼在做的事」、「真的很爛出這爛招」、「真惡劣，一定會有奧步」、「這個要高調出來檢舉報案，否則會被他們以訛傳訛」。