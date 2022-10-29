普立茲獎得主、紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）26日時表示，台灣應避免挑釁中國大陸、並持續發展經濟及提高軍備，保持低調，努力成為值得國際間信任的合作伙伴，只要結交愈多國際合作伙伴，就愈能在詭譎多變的國際政局中安身立命，也「不需要裴洛西（美國眾議院議長）」。對此，前立委林濁水今（29）日就表示「台灣可以這麼做，台灣卻不知道，太可惜了」，引發討論。

佛里曼日前認為，台灣應該要建立和加強自身的優勢，並尋找能加強全球領導力的領域。他說，台積電是全球首屈一指的半導體製造公司，獲得各國以及像蘋果、高通和英業達等高科技公司的信任，信任台積電不會偷竊、分享每家企業的設計，也信任台積電能達到最好的標準與效能，讓國際更加倚重。佛里曼說，若台灣能有更多像台積電這樣的公司和取得國際信任，就「不需要裴洛西」。

對此，林濁水今日就在臉書上直呼「原來台灣可以這麼做，台灣卻不知道，太可惜了」，林濁水更接著舉例「假使有一個超級獨大的台積電的架構下，台灣人均所得就超過日本了，那麼『更多台積電』保證年均所得日本更多倍，成為世界所向無敵首富，可惜何樂卻硬不為」，林濁水最後更強調「台灣不要妄自裴薄，聽佛里曼的指示就對了」。