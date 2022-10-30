九合一年底大選倒數不到一個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，同時緊接著也為接下來的2024總統大選做盤算。對此，媒體人韋安29日就在臉書上大膽預言表示，「即使國民黨在2022大贏，藍綠2024之爭，也平盤開始，沒有誰比誰有顯著的優勢」，引發討論。

韋安在臉書上PO出一篇「2024之爭藍綠平盤開始」的文章表示，選後的後蔡英文民進黨，將與現在的執政者切割。講述他們是被邊緣化的民進黨，現在施政缺失，都是蔡、蘇之錯，而與他們無關，應該讓他們全新的開始。韋安接著說，國民黨選戰的大贏，並非贏得中間選民、年輕人的實質支持。仍然走不出同溫層相互取暖，搶食泛藍選票的格局，而是只得益於「討厭民進黨」全民多數意識。韋安強調，「即使是這樣，綠比藍還要得到更大的政黨支持度」。

最後韋安認為，「輸了2022，有助快速消除民進黨內部的權力紛爭，重新整合，藍營則不同」，因此韋安也預言「即使國民黨在2022大贏，藍綠2024之爭，也平盤開始，沒有誰比誰有顯著的優勢」。