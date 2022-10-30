「人在做，天在看；本是同根生，相煎何太急？」台南市議長郭信良替國民黨市長候選人謝龍介站台，引發民進黨市長候選人黃偉哲陣營與立委陳亭妃互槓。當事人郭信良今（30）日晚間表示，「這3年多來，我如何挺黃偉哲市長，大家心知肚明；在議會是誰在扯黃偉哲市長的後腿，大家也心知肚明」。

郭信良透過書面聲明指出，這3年多來在議會，黃偉哲市長沒有受到在野黨及無黨議員在預算與議案的刁難，甚至施政報告的質詢都是一個上午就結束了，更遑論總預算、前瞻預算的配合款或是墊付案；這3年多來，不但沒有讓民進黨團常常需要甲動來「顧場」，甚至所有大大小小的預算，議會就只刪減了7200萬，而這7200萬的刪減數，其中的5000萬還是某位民進黨議員帶頭喊刪的。

郭信良還說，疫情期間，除了休會讓市長及市府團隊全心防疫以外，更給予市長與市府調度預算的最大空間，讓市長無後顧之憂，所以台南的各項市政推動有成績，難道這些都不是因為這3年多來的府會和諧，才讓黃偉哲市長施政滿意度提升？他堅信民進黨是有溫度，不可能視而不見的，也不可能讓有心人「橫柴入灶」，讓少數利益者得以操控。

郭信良更問，議會從過去的對立，變成和諧的，這樣難道不好嗎？3年多來，他擔任議長，在議會幫忙市長，讓市長好做事，讓市長無後顧之憂，這樣難道不好嗎？

郭信良認為，他是議長，基於議會同事情誼，在謝龍介總部成立的場站了台，那是謝龍介、國民黨自己的同溫層，不用刻意放大；在議會跟人家拜託配合議事盡量和諧，讓市政好推動，民進黨怎麼沒有說他做得不對？如果大家都要放大解釋，那民進黨黨團在副議長補選時不推人，不也就是暗助國民黨嗎？

郭信良強調，為什麼民進黨不說，在他超過萬人的競選總部成立大會上，是跟所有的團隊幹部一起與市長黃偉哲同框喊當選的？其實議長的角色和市長是一樣，而且議長更是需要各黨各派支持才能幫得到市長，議會才能穩定，才能有力量協助市政的推動。