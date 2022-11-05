台北市長選舉電視辯論會結束，中廣與蓋洛普公司也於今（5）日晚間發布即時民調，國民黨候選人蔣萬安辯論會表現獲72.04分評價第一、無黨候選人黃珊珊第二獲69.08分，民進黨候選人陳時中獲68.14分居末，但辯論表現未影響民調支持度排序。許多網友看完後更是紛紛驚喜表示「台北人有福了」，引發討論。

根據中廣與蓋洛普徵信股份有限公司今天公布的民調顯示，蔣萬安獲得28.5％支持、陳時中20.18％、黃珊珊16.02％，辯論表現的好壞與支持度沒有必然的相關。中廣與蓋洛普公司表示，接下來若沒有發生重大事件或醜聞衝擊，在未來剩餘的20天中，不容易產生超車現象。中廣董事長趙少康分析，相關民調顯示，在這場台北市長選舉中，民眾已經棄保，綠營已經歸隊。

許多網友看完後，紛紛在趙少康臉書粉專的該篇貼文下方留言，表示「蔣萬安今天表現超超棒！三人中台風最穩！台北人有福了！」、「蔣萬安表現很優」、「蔣萬安自然、大方、條理分明，根本不用看稿唸，台北市門面要年輕好面相」、「蔣萬安今天的表現很棒」、「蔣萬安今天的表現氣勢很好」。

該份民調由中廣與蓋洛普徵信股份有限公司，於今天傍晚以家戶電話訪問方式進行，總計有效樣本數為604人，正負誤差4.07%。