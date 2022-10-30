女星范冰冰在2018年捲入陰陽合約逃稅案，遭大陸官方重罰約新台幣40億元的天價罰款，更淪為劣跡藝人，原本如日中天的演藝事業一夕崩塌；近年來范冰冰一直找機會復出，今年被拍到在南韓客串韓劇，更奪下釜山影展的傑出亞洲演員獎，近期她飛到香港，承認會與多位電影人見面，被猜測為了復出鋪路。

根據香港《東網》報導，近日范冰冰秘密抵達香港，她帶父母一同出行，遇到媒體時表現相當親民，被問此次訪港目的，范冰冰表示：「有工作、有點事情。」記者問到范冰冰這次來香港是否會與香港的導演朋友見面，范冰冰也回答會，言語雖然簡短，但已讓人有無數猜想，過去范冰冰在香港發展，在多部電影擔任女主角，在香港的人脈相當雄厚，且香港相較大陸較為開放，也是一大華語市場。

有傳言范冰冰因稅務問題不得出現在公眾面前，她在2018年身陷陰陽合同、逃漏稅等醜聞，導致當時即將上映的作品《巴清傳》無法播出，同年主演的電影《爵跡2：冷血狂宴》改由網路放映，且刪除范冰冰全部戲份，就連海報等都不見范冰冰名字和身影。范冰冰補繳罰款後，雖然沒有硬性封殺，卻讓演藝圈許多人都不再跟范冰冰合作。2020年一向與時尚界關係不錯的范冰冰出席ELLEMEN電影英雄盛典，當時被認為是藉此活動嘗試再次回歸大眾視野，然而網友發現范冰冰現身紅毯後，直播立刻中斷，被認為復出無望。

范冰冰仍然相當活躍。（圖／微博）

不過近年有許多藝人因為惡性醜聞被封殺，官方對其他劣跡藝人鄧倫、吳亦凡等手段強硬，直接封禁帳號，范冰冰沒有遭到硬性處理，被認為還有重返演藝圈的餘地，近年也登上雜誌封面，雖然與過去的雜誌刊物級別有落差，卻也側面印證並沒有遭到完全封殺，還是有機會復出。