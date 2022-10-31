繼錼創科技-KY後，「能源界Uber」泓德能源10月31日送件申請臺灣創新板。

泓德能源以「用綠電生活、加速淨零碳的未來」為願景，超前部署綠能轉型，推動「智慧綠能、隨手可得」，落實綠電普及化，同時運用自行研發智慧綠電系統TITAN，導入AI演算法分析發電與用電數據資料庫，突破傳統電廠功能框架，成立電力調度戰情室，達到能源媒合及調度功能，屬具創新型態智慧綠電公司。

證交所表示，為因應全球淨零排放趨勢、供應鏈減碳壓力，以及極端氣候負面衝擊，行政院3月公布我國「2050淨零排放路徑」，預計透過四大轉型策略、建構兩大基礎環境，以及「十二項關鍵戰略」，讓淨零轉型成為臺灣發展的新動能；根據國發會規劃，將以總電力占比60%~70%的再生能源，並搭9%~12%的氫能，加上顧及能源安全下，使用搭配碳捕捉的火力發電20%~27%，以達成整體電力供應的去碳化，預期至2030年累計帶動民間相關投資4兆元以上，市場商機龐大。

證交所指出，泓德能源於10月31日送件申請股票上市，為今年度第2家申請國內臺灣創新板的新創公司，旗下包括電力開發及工程、資產管理及智慧電力服務等三大事業體，從開發、太陽能系統工程承攬、維運監控服務、發電事業資產管理、儲能系統、綠電售電平台以及電動車充電樁營運，提供全方位能源服務。

臺灣創新板在國內資本市場中，定位為主板市場，主要推動擁有關鍵核心技術，以及創新能力（例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用）或創新經營模式的公司申請掛牌，除新經濟及生技醫療產業外，亦積極推動再生能源產業加入行列。