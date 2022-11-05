決定台北未來走向的世紀大辯論周末登場。相較於陳、黃兩人頻頻看稿，蔣萬安選擇將目光直視鏡頭侃侃而談，顯然是有備而來。一場辯論下來，蔣萬安多數時間選擇在敘明他對當下台北市政問題的解決方案，直陳柯市府執政八年對於人口流失束手無策，主張要「投資台北下一代」；也提出「疫情七大問」，讓市民3年以來心中不滿得以宣洩。蔣在辯論議題上「有內有外」的準備，已然是對問鼎首都市長胸有成竹。

蔣萬安「疫情七大問」一槍斃命式的提問，並沒有讓陳時中一槍倒地。原因不是陳時中選擇「直球對決」一一反擊蔣，而是選擇直接「躺平」，竟說「該說的都說過了」、「裝睡的人叫不醒」。綜觀陳在全場面對疫情問題時幾乎避談的態度，對蔣「代民發問」的裝傻，不啻是對人民「一問再問」有關疫情疑雲的權利再度展現傲慢。

在面對「限電」能源政策的質疑時，陳時中同樣避而不談國家能源政策錯誤可能導致的限電危機，意有所指的批評北市現行「綠電」推動成效不如其他縣市，還隱晦的要求「市民節電」—呼籲使用省電電器，頗有「電生不出來，就解決用電的人」的意涵，台北市民必然有所定論。

而黃珊珊，面對到「棄竹保北」政治道德問題時，強調起台北8年進步有目共睹、24年經驗是即戰力，此論述僅是尊「柯」有餘，卻是當選市長不足。原因出在於，黃珊珊說台北已經「超越藍綠」多年，不應繼續藍綠惡鬥的「利己說法」，完全選擇性忽略柯文哲在市長任內多次利用市政議題炒作政治聲浪，時而偏藍、時而偏綠的議題導向，同樣是謀求柯與民眾黨的政治市場私利。尤其柯不時發表自我意識強烈的言論，甚至「檢討市民」的發言。8年下來，早讓台北市民身心俱疲。

借用同是民眾黨出身的高虹安所說的，台北不僅無法實現黃珊珊口中說不惡鬥、向前走，反而讓台北從首善之都淪作「是非之都」。「遠離是非之都」這點，可從柯文哲任內台北人口流失20餘萬六都最嚴重完全得到應證。即使黃珊珊改用無黨籍參選，也無法迴避柯文哲任內「柯黃體制」下應由其概括承受的政治責任。

比起「超越藍綠」，在市政框架上，台北市民或許會更青睞蔣萬安「讓新市長超越舊市長」的說法。台北市民長期身處首都的政治大染缸，必然厭倦政治惡鬥。毫無疑問的，陳時中的當選只會加劇台北城為「抗中保台」前進基地的可能性；而黃珊珊的當選，等於讓柯文哲找到「寄生台北」維持政治能量，進圖總統夢想的地下基地。

以蔣長期鮮明缺乏張揚的個性，先不問「重振台北」能做到幾分，台北市民至少可以「安靜8年」專心追求城市生活，再也不用靠遠離是非之都圖個清靜了。

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