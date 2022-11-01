覃姓保母4年前受託照顧未滿6個月的李姓男童，但李童頭部受重擊致死，刑事部分她遭依過失致人於死判刑3年6月定讞，男嬰父母求償部分，台北地方法院判決，覃女應各賠償男嬰父母100萬元，共計200萬元。可上訴。

覃女領有保母人員技術士證之保母，2018年3月1日起受李童父母託付，於平日中午12時至19時在其住處照顧李童，6月25日中午她將李童身體移動，疏於注意使李童左額遭受強力撞擊，致受有對撞性硬腦膜下出血等傷害。

覃女發現李童有異，當天下午聯絡李童父親，再於李童祖父到場查看後，將李童送往醫院急救，7月17日李童仍因傷害致腦髓腫脹瀰漫性壞死而死亡。

一審台北地方法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判刑9年，二審台灣高等法院認為，無具體事證認定覃女故意傷害李童，改依過失致人於死判刑3年6月，因未上訴已確定。

民事部分，男嬰父母請求賠償醫療費、扶養費、精神慰撫金等892萬多元，台北地院考量男嬰父母被迫承受悲愴遭遇，精神確實遭受極大痛苦，連同醫療費用、精神慰撫金，判覃女賠償200萬元。