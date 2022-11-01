高雄一名男子控訴妻子小芳（化名）長期對家庭關係表現冷漠，甚至與其他男人外出約會，怒求償200萬；不過小芳也反控丈夫曾多次嫖妓，丈夫的手機訊息中曾向一名女子要求性交易，該女子的介紹頁面中有幫「洗殘廢澡」、「水中簫(邊洗澡邊口交)」等，法官最後判2人均侵害各自配偶權，需互賠對方。

判決書指出，男子控訴小芳婚後自行搬回娘家居住，對他漠視及疏離對待，3年前曾訊息給他曾「不適合」、「不用勉強」，小芳自前年起就不曾帶孩子回家，最後他一氣之下提出離婚，小芳也答應，去年起他還發現小芳與一名男子出雙入對，還到台東旅遊，曾十指緊扣、擁抱自拍，男子怒求償200萬。

不過小芳在法庭上反控丈夫曾嫖妓，丈夫曾傳訊問一暱稱「樂樂」的女子說「之前找多少」、「可衝嗎？哈哈」，對方說要幾分鐘，丈夫則回「50」、「才夠」，且該名樂樂的網頁介紹中曾出現「殘廢澡」、「按摩」、「小親親」、「水中簫」，還有計價方式等，檢方還查出男子3年前起已陸續從事性交易達5次。

法官勘驗這對夫妻各自提出的事證，認定男子確實已多次性交易，小芳則跟其他男子有曖昧情愫並親密出遊，但由於無法沒有其他證據證明該約會男子已知小芳已婚，法官因此判約會男子免賠，反而判元配須賠小芳30萬元，小芳賠丈夫15萬元。可上訴。