桃園一名女子小芳（化名）前年10月與一票同事喝酒狂歡，竟趁其他人喝醉睡著後，主動騎上一名年僅14歲的男同事，事後她辯稱喝醉不記得此事，一審遭判2個月徒刑，上訴後，法官認為男子對於當天情景指證歷歷，小芳卻說詞反覆，且罪刑已是極為輕度、未逾越法定刑度，裁定駁回，全案確定。

判決書指出，小芳於前年10月10日晚間在桃園的友人住所內遭控性侵一名14歲男子，但她堅持否認，稱當天非常醉、失去意識，不可能會主動脫去男方衣物，男方則提告將當天情景清楚描述，法官一審因此判刑2個月，小芳則上訴請求撤銷原審判決、改判無罪。

不過遭受侵害的男子出庭證稱，他與小芳是同事關係，當天一群人喝酒聊天後，其他友人因醉意已先睡去，他在草蓆上划手機，卻遭小芳直接主動坐上來性侵，法官認為男子指證歷歷，對當時發生的情景皆能清楚描述，反而是小芳前後供詞不一，因此不採信小芳稱喝醉的說法。

法官審酌小芳明知男子14歲以上未滿16歲，思慮未臻成熟，身心仍處於發展階段，竟仍逞一己之私慾，與其為性交行為，影響其身心健康及人格發展，兼衡2人關係、犯罪動機目的後，量處有期徒刑2月；案經上訴，法官認為未逾越法定刑度，又未濫用自由裁量權限，量刑亦屬極為輕度，罪刑相當、比例及公平原則均無違，裁定駁回。

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