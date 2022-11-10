賴姓民眾委由房仲公司提告主張，前年花了2330萬向林姓賣家買下台北位於14樓及頂樓增建的房屋，但付款後、點交前3小時，女租客輕生，房屋成凶宅，賴請求法院判決減少價金，一審駁回其請求，二審認為林未依約定排除房屋之占有、交付瑕疵物，判令須林給付650萬元。可上訴。

2020年6月27日賴經仲介向林買房，雙方約定買賣總價為2330萬元，且2人相約於同年8月31日下午5點許，在14樓房屋現場辦理點交，不料當天下午2點許，竟發生承租人從14樓房屋跳樓輕生死亡之事故，雙方乃未完成點交。

賴主張，14樓房屋在交付前發生非自然身故情事，顯已對系爭不動產造成經濟價值減損，林應負物之瑕疵擔保責任，請求法院判令林給付656萬3373元，台北地方法院一審駁回。

賴委由仲介公司提上訴後，台灣高等法院二審認為，依雙方約定，應由賣方在點交前排除租客對於14樓房屋之占有，且需將14樓房屋「騰空」並交付不動產之所有權狀、鑰匙、車庫遙控器、相關證件予賴，才完成系爭不動產之點交程序。

高院認為，事故發生時，林尚未將14樓房屋騰空，應賠償買賣時為無瑕疵物與瑕疵物之「應有價值」差額為650萬0085元。