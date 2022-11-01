針對國民黨立委鄭麗文1日在立法院指出，媒體報導，交通部前部長林佳龍之所以參選新北市長，是因他可依循行政院長「蘇貞昌模式」於選後接任行政院長。蘇貞昌回應，「但我當時是選得很差」，況且此事已遭林佳龍與府方否認。他強調，自己嚴肅看待行政院長的位置，只想盡力做好份內工作，也感謝各方給予信任與支持。

鄭麗文提到，近期不少媒體討論下一任閣揆人選，不知道她此次來立法院總質詢，會不會是最後一次見到蘇貞昌備詢？蘇貞昌表示，過去不少立委問過同樣的問題，有些立委已經不在立法院，「但我卻還站在這裡」，很難回答未來閣揆會是誰。

鄭麗文接著指出，過去有媒體大篇幅報導，民進黨內人士傳出林佳龍之所以參選新北市長，是因為他能依循「蘇貞昌路線」，若選得不錯，便能接任閣揆。此外，外界也關注鄭文燦即將卸任桃園市長，是否會接任閣揆？

蘇貞昌回應，「但我當時是選得很差」，不論是林佳龍、總統府皆已否認，林佳龍依循蘇貞昌路線的說法，明顯與事實不符。他說，行政院長不一定由同黨的人擔任，什麼樣的人都有可能。

蘇貞昌進一步表示，從他上任第一日開始，就有人開始討論下一任閣揆人選，這樣的情況不僅限於自己，而是歷任閣揆在位每一天，外界都傳聞何時換人，「這很正常」。

鄭麗文追問，蘇貞昌是否會與蔡英文同進退，做到總統任期結束為止？蘇貞昌強調，行政院長是消耗性強的職位，但他嚴肅看待這個位置，也盡力想做好份內工作，他很感謝蔡英文給予自己信任，以及立法院與民進黨立法院黨團的支援，還有行政團隊的努力。