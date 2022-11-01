民進黨嘉義市長候選人李俊俋批普發消費金造成市庫短缺。（廖素慧攝）

爭取連任的嘉義市長黃敏惠執政市府連續3年零舉債，獲封「減債王」，市府去年普發振興消費金共5.2億元，民進黨市長候選人李俊俋批評去年歲入歲出短缺3億多，黃敏惠打腫臉充胖子；市府表示，市府做整體財務調度，消費金財源來自累計歲計賸餘，不是歲入支應，去年底累計賸餘仍有4.16億元。

李俊俋指出，2014年底涂前市長接手執政時市府有10.51億公共債務，4年後就零舉債，黃敏惠市長2021年普發消費金共5.2億，又出現高達3.03億的市庫短缺，他認為黃敏惠打腫臉充胖子，就像東帝士集團陳由豪債留台灣的翻版，在放財政煙幕彈。

嘉義市政府表示，黃敏惠市長2005年底上任時，當時市府公共債務達39.6億元，2014年卸任時公債是10.51億元，償債29億餘元，市政是延續的，留下債務的說法是混淆視聽，抹殺、抹黑市府團隊的努力。

市府表示，2018年底黃敏惠市長再次執政，表面上嘉義市公共債務零，實際上歷年累計賸餘是負5.7億元，經過2年努力，2020年轉正為5.4億元，也促成了2000元振興消費現金發放。

市府表示，去年配合中央消費券，編列2000元振興消費現金追加預算案時，就決定不舉債，財源指定由累計賸餘支應，不是由歲入支應，以致去年歲入歲出決算時帳面上雖然出現短絀，實際上沒有舉債，維持3年零負債，去年底累計歲計賸餘仍有4.16億元，今年嘉義市獲媒體評為「減債王」，足見市府審慎努力調度財務。