中央氣象局地震報告指出，今（1）日16：30發生芮氏規模5.7地震，震央在宜蘭縣政府東方78.4公里，位於台灣東部海域，地震深度108.7公里。各地最大震度宜蘭3級，花蓮3級，新北、桃園、新竹、台中、南投、苗栗、彰化、雲林2級，基隆、台北1級。

地震維持許久，許多民眾發現地牛翻身時明顯上下搖晃，不少人紛紛在網路上通報地震消息、報平安，表示「上上下下，還以為是心跳」、「我還想說為啥我身體不由自主的顫抖XD」、「大，在車上也感覺到」、「拉屎拉一半，還以為頭暈」。