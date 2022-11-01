淡水警方日前晚間獲報，有民眾在淡水捷運站後方發現有名女子坐在河邊的階梯上痛哭，擔心她有輕生念頭趕緊打電話報案，警方不敢大意火速抵達現場，發現該名女子坐在離河不到一公尺的距離，酒醉精神狀況不佳，見警方上前關心，反而哭得更加嚴重，最終在員警好言相勸下終於願意離開河邊，到派出所等待親友帶她平安回家。

這起事件發在10月28日晚間11時50分許，淡水警分局中山路派出所警員湯嘉宸、劉兆棋獲報抵達現場，只見這名37歲陳姓女子渾身酒氣，趕緊出言安撫，但對方面對警方關心卻顯得相當牴觸，之後才說出最近心情不好，和朋友一起到淡水喝酒散心，豈料酒後心情更糟糕，所以在河邊哭。

最後在員警的安慰下，總算安撫了陳女的心情，帶她到派出所休息，並通知親友到場接她回家，所幸有民眾發現並即時通知警方到場，沒有造成憾事。

淡水警分局呼籲，切勿因一時衝動，造成無法挽回的傷痛，如果有走不過去的難關，應尋求相關機構協助，可以撥打1995關懷生命線、1980張老師或0800-788-995衛生福利部24小時安全專線，自殺不能解決問題，珍惜生命。

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