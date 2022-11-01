資深藝人馬之秦曾以電視劇《昨夜星辰》榮獲金鐘視后，是圈內不可多得的優秀演員，今（1日）卻傳出因病在家安詳過世，享壽80歲。馬之秦生前致力於公益和教會活動，過去擔任清潔志工的善舉被重提，令人讚嘆。

臉書粉專「佳音Love聯播網」1日刊出《謝謝你3Q報》曾採訪馬之秦的部分內文，提到她以前會嫌棄、埋怨髒亂的公廁和清潔人員，後來和教會友人到醫院、養老院當義工，偶爾會負責洗廁所，起初最不能接受清潔工具不夠力，得用手才能把髒污徹底去除，內心充滿埋怨。

馬之秦後來轉念，認為這是提醒她要懂得尊重在公共場所服務的清潔人員，「於是，我放下『金馬獎』、『金鐘獎』等各獎…最佳女主角的身段，彎下腰來，用雙手來清洗及擦拭在我眼前的馬桶和垃圾桶，當我的心改變後，霎那間發覺我居然將此苦差事變成快樂的付出了！」

經過這場震撼教育，馬之秦確信工作無貴賤之分，深刻地體會施比受更為有福，由衷感謝所有任勞任怨的清潔人員，最後呼籲外界：「出門在外，若遇到公廁不乾淨時，先不抱怨，破壞自己的心情，反而為在公共場所有公廁可以使用而存感恩心，相信轉念心更寬！」

馬之秦畢業於國立藝專影劇科（現：國立台灣藝術大學戲劇學系），17歲時就拍攝處女作《金色年代》，1974年加入中視，演過《愛心》、《女巡按》、《一剪梅》等劇，更以《昨夜星辰》獲得第20屆金鐘獎女演員獎。

私生活方面，馬之秦曾有過3段婚姻，分別生下4個孩子。60歲後她成基督徒，個性變得溫和，2016年拍完《大人情歌》後就淡出螢光幕，致力於公益和教會活動。