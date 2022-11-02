IC封測業股票上市矽格(6257)召開董事會，通過2022年第三季財務報告。矽格第三季獲利9.83億元，年增14.7%，換算每股盈餘2.17元，登歷史次高。前三季獲利27.92億元，年增加32.9%，換算每股盈餘6.16元，前三季逼近去年全年，並創歷史同期新高。

矽格第三季合併營收達新台幣47.84億元，年成長2.2%；本期淨利11.12億元，年成長18.7%；歸屬母公司業主淨利為9.83億元，年增14.7%。換算每股盈餘2.17元。

矽格2022年前三季合併營業收入新台幣145.58億元，年增加17.5%。本期淨利31.99億元，年增加40.8%。歸屬母公司淨利27.92億元，年增加32.9%。換算每股盈餘6.16元。

矽格表示，本季客戶訂單雖因相關供應鏈持續進行庫存調節，造成第三季成長較緩，惟美元升值對公司收入及獲利反帶來助益；且美國新近實行的制裁大陸晶片產業措施，勢必造成全球半導體市場變化，未必皆是負因，矽格將審慎因應以獲得適當之利益。