高端自行公布疫苗價格，藍營質疑公布時間點是套招，為救民進黨台北市長候選人陳時中選情。行政院長蘇貞昌今（2）日表示，價格跑不掉的，是一個事實，經過公布、核對，不但高端的價格比BNT、比莫德納便宜，而且這個都有據可查，不應該扭曲。