高端公布價格為救陳時中？蘇貞昌：不應扭曲 18:042022/11/02 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇貞昌表示高端價格比BNT、莫德納便宜。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高端自行公布疫苗價格，藍營質疑公布時間點是套招，為救民進黨台北市長候選人陳時中選情。行政院長蘇貞昌今（2）日表示，價格跑不掉的，是一個事實，經過公布、核對，不但高端的價格比BNT、比莫德納便宜，而且這個都有據可查，不應該扭曲。 陳時中夜會昔部屬「1理由」瞎爆 宅神火大酸：靈堂才需要 數據擺眼前 王必勝強辯：高端採購價較低 犀利質詢讓蘇貞昌暴怒 他透露「起風了」：人民不會永遠被蒙蔽 #九合一選舉 #高端 #陳時中 #蘇貞昌 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端價格突公布 遭酸不是要封存30年 04:102022/11/02 政治要聞 藍批高端未獲認證 綠嗆：別每天找理由破壞國產疫苗 12:112022/11/02 政治 蔣萬安：高端萬般皆失敗 唯有股價漲 04:102022/11/02 政治要聞 看完台北市長最新民調 媒體人大膽預言「最後結局」 17:142022/11/02 政治 新北議員批「兒童未來館」進度太慢 蘇貞昌：不必出一張嘴 17:002022/11/02 政治 蘇巧純拿桃標案 羅智強轟爸爸騙神、女兒騙人 04:102022/11/02 政治要聞 蔡英文為陳時中站台喊想做「你的國際局長」 他回嗆一句被讚爆 07:532022/11/02 政治 陳時中、蔣萬安同陷難題 林濁水從民調看出1狀況 11:052022/11/02 政治 疫苗保護效益 指揮中心：最快2周內公布 04:102022/11/02 生活新聞 陳時中稱高端公開價錢不受限制 蔣萬安團隊揪證據打臉 15:152022/11/02 政治 專家：次蛋白技術 成本不超過200元 04:102022/11/02 生活新聞 陳時中民調飆高 吳子嘉嚇到要送醫：民進黨大招還沒出來 00:032022/11/02 政治 國民黨要求故宮院長下台 蘇貞昌力挺吳密察 17:312022/11/02 政治 高雄高端每劑881元 議員斥黑幕重重 04:102022/11/02 地方新聞 陳時中的謊言包 04:102022/11/02 時論廣場 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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