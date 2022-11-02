高端自行公布疫苗價格，藍營質疑公布時間點是套招，為救民進黨台北市長候選人陳時中選情。行政院長蘇貞昌今（2）日表示，價格跑不掉的，是一個事實，經過公布、核對，不但高端的價格比BNT、比莫德納便宜，而且這個都有據可查，不應該扭曲。

陳時中夜會昔部屬「1理由」瞎爆 宅神火大酸：靈堂才需要
數據擺眼前 王必勝強辯：高端採購價較低
犀利質詢讓蘇貞昌暴怒 他透露「起風了」：人民不會永遠被蒙蔽
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