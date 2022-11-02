44歲男星小炳（本名：余俊賢）是藝人大炳的弟弟，兄弟倆早年闖蕩演藝圈，詼諧形象深獲許多觀眾喜愛，大炳2012年因急性真菌型肺炎引發多重器官衰竭，不幸病逝於北京，小炳自此之後逐漸淡出演藝圈，轉投資炸雞店和滷味生意。近日小炳突宣布已經簽署放棄急救書，讓外界憂心是否身體出狀況，小炳對此強調自己：「只是個平凡人去做了一件我覺得對的事」。

小炳昨（1）日發文透露在醫院簽署了放棄急救和器官捐贈的同意書，並說「因為如果人真的要離開了，真的不想要再痛苦插管或者是氣切之類的」，今（2）日小炳再發文，表示起床收到一大堆消息嚇了一跳，澄清並不是因為生重病或者發生意外才去簽署放棄急救和器官捐贈，「這件事情其實我很早以前就想做了，而我現在還是健健康康，所以謝謝大家的關心，我真的沒事」。

第二點他透露許多生前契約廠商找上門，均禮貌性婉拒，「但是我並不需要生前契約」，最後他強調自己不是什麼勇敢的英雄，「其實有許多很平凡的英雄包括醫護人員或者是各行各業的大家做這些事情的人大有人在，所以，我也只是個平凡人去做了一件我覺得對的事情而已，所以也不用把我包裝成什麼多麽勇敢的厲害的人。」

小炳去年小腿突出現奇怪淤青，就醫檢查後發現因細菌感染引發「菌血症」，再晚一點就醫有可能會有敗血性休克和多重器官衰竭等症狀，他在留言處也澄清現在已經完全痊癒，非常健康，讓大家不用擔心。