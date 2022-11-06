已故藝人大炳（余炳賢）2012年病逝享年37歲，弟弟小炳（余俊賢）跟著淡出螢光幕，偶爾透過社群平台分享近況。今（6日）他發文透露路人誣蔑哥哥，氣到跟對方打架，臉部留下大片的血痕。

小炳在臉書透露，沒辦法忍受有人誣蔑哥哥，「講的若是事實，我就默默承受下來，但是如果亂加油添醋，我實在是沒有辦法控制自己的情緒」，他顧不得自己愛漂亮，做了很多醫美，直接跟路人互毆，導致臉部出現大片的傷痕，但小炳強調：「沒關係，真的沒關係，我只是要告訴大家，逝者已逝，七嘴八舌的你，不怕天火的報應嗎⋯」也向大炳喊話：「余炳賢，我為你打架了，他媽有一天回到天國，你沒有請我吃大餐，我一定要用拖鞋打你500下！！！」

小炳表示自己不會報警，氣憤地向該路人嗆聲：「如果你以為你是春風少年兄，因為自己的年紀裝欺負一個大叔，你算什麼鬼東西，好自為之好好尊重，請你尊重往生者。」最後，他表明自己從小到大很少跟人打架，更別說跟陌生人，「這一個憤怒之拳就是要讓你知道，請你尊重往生者！！」

面對眾多人的關心，小炳留言透露只是皮外傷，並無大礙，「只是我不允許，我真的不允許任何人再拿我亡兄來開玩笑，無論他過去怎麼樣也都是過去了，為了要讓他魂魄安寧，不要再隨便開口將別人錯誤的過去當成玩笑一樣開了！」