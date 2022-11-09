57歲港星錢嘉樂早年獲洪金寶推薦拍攝電影《殭屍叔叔》出道，曾演出《烈火戰車》等動作片，更曾以《車手》獲得第49屆金馬獎最佳動作設計，也是武打演員錢小豪胞弟。近日網上卻流出一段他疑與人在香港長洲街頭跟人打架片段，片中他遭人狂打，路人都看傻了眼，打了3輪後錢嘉樂挫敗而逃，警方表示沒有接獲報案，經紀人則說影片主角不是錢嘉樂，「不須回應，謝謝」。

錢嘉樂是著名的武術、動作指導，早年曾任劉德華、成龍御用武打替身，2018年他自導自演電影《黃金兄弟》耗資近10億台幣，拍攝時因他一聲邀約，鄭伊健、陳小春、謝天華、林曉峰難得合體加入拍攝，5人從出道有超過20年前的好情誼，錢嘉樂當時受訪表示：「我們20年前一起拍戲，從1998年到2018年正好是我們5位兄弟最黃金的20年。這次合作也是對我們兄弟間情義的一個紀念與回顧」。

而鄭伊健、陳小春更是因為有錢嘉樂的指導，對武術動作相當放心，林曉峰也表示：「因看過錢導的電影，知道這些動作都是可行的，不管是跳崖還是攀山涉水的，我們都相信他。」未料，據《香港01》報導，7日網上流出一段疑似錢嘉樂被打的影片，微博上有人以「57歲錢嘉樂被曝街頭與人互毆！動作專業卻被嘲慘敗，對方一直挑釁」為題，報導錢嘉樂遭目擊被路人痛毆，令其他網友相當驚訝是否內有隱情。

報導指出，這段路邊監視器畫面約4分鐘，期間一名疑似錢嘉樂的紅衣男本來在路邊玩手機，另一名灰衣男子推著推車正好走到錢嘉樂身邊，像是詢問讓路不成大打出手，還有人計算兩人似乎大戰了三回合，灰衣男一度倒下，接著又站起還擊，紅衣男最後忿忿然離去，港媒求證錢嘉樂公司，對方表示錢嘉樂最近很忙，找不到人，經紀人則認為影片裡的人根本不是錢嘉樂，不須多做回應。