知名華裔設計師Vera Wang（王薇薇）有「婚紗女王」的美稱，家世背景相當顯赫，外祖父是奉系軍閥的吳俊陞，爸爸擁有一家醫藥公司，母親曾擔任聯合國翻譯，她畢業後在時尚界工作17年，並創立自己的品牌，成為婚紗設計師，生活令許多人羨慕，73歲的她身材也是被外界討論的焦點，日前王薇薇參加萬聖節活動，她真實身材現形讓許多人驚呆了。

王薇薇近日出席萬聖節活動，她在Instagram分享心情：「當你的朋友真的全力以赴...... 感謝大家讓今晚變得如此特別」，從王薇薇的照片中可以看到大家都非常用心，造型道具都很齊全，王薇薇為這場派對也盡心準備，可以看到她扮成埃及豔后，兩截式的綠色套裝露出纖細螞蟻腰，頭頂編織短髮，手臂畫上埃及永生符文，手持兩個埃及王杖看起來氣勢十足。

讓人驚訝的是王薇薇今年已經73歲，她的皮膚狀態仍然很好，一點都沒有老年的皺紋，肌膚相當飽滿，完全看不出實際年齡，許多網友紛紛驚訝：「我自愧不如」、「保養的可真好，看著像27歲」、「她贏在她的狀態好嘛，一天到晚說她長的就是七十歲的樣子，你是看到過你奶奶外婆這把年紀還穿吊帶穿高跟鞋的嘛？」、「天呀，這麼好的身材可以看出她平時真的很自律」、「她真正年輕的是儀態，老人瘦的也很多，但是一看就是老人」、「這身材真好啊」、「這身材真好啊」、「我72能這樣就燒高香謝祖宗了」、「這身材，我二十幾都沒她好」、「運動真的能讓人變年輕，這個狀態太好了」。