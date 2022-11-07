台灣少子化嚴重，老年人口比例越來越高，南投縣65歲以上老年人口已達20％，進入超高齡社會，民眾黨南投縣議員候選人簡千翔也提出長照政策，要讓老人家更有尊嚴、更有活力、更健康。
簡千翔今（7）日在臉書表示，南投縣65歲以上的老年人口已達20%，長照需求的真正挑戰正要開始，而他身為長照第一線的業者，對於南投的相關生態體系非常了解，他指出南投縣是一個好山好水的地方，在本質上非常適合長照產業發展，但目前卻因為缺乏整體規劃，難以趕上其他縣市的進步。
「讓我們一起慢慢變老，讓南投的老人家更有尊嚴、更有活力、更健康！」簡千翔提出4點建議，第1是放寬據點申請，得以照顧更多健康的老人家；第2是鼓勵設置日間照顧，才能照顧更多失能老人；第3是鼓勵興建住宿長期照顧，藉此全方位照顧老人家；最後則是促進縣府長照業務整合，成立專門居處，既可以減少民眾困擾，也能簡化繁瑣的行政程序。
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