國際獅子會300-D1區23日舉辦「器官捐贈宣導簽卡千人健行」活動，獲得民眾不錯迴響。（呂妍庭攝）

國際獅子會300-D1區23日舉辦「器官捐贈宣導簽卡千人健行」活動，獲得民眾不錯迴響。（呂妍庭攝）

國際獅子會300-D1區23日舉辦「器官捐贈宣導簽卡千人健行」活動。（呂妍庭攝）

國際獅子會300-D1區今在嘉義公園旁KANO園區舉辦「器官捐贈宣導簽卡千人健行」活動，並與嘉義基督教醫院、嘉義市衛生局等單位合作，設立器捐宣導攤位，該會如此用力推廣器捐，其實是300-D1區器官捐贈宣導委員會主席張奇香當年曾為意外身亡兒子捐贈器官，為讓更多人重燃生命希望，她致力推廣器捐近30年，更期待有朝一日，捐器官能跟捐血一樣普遍。

張奇香說，她投身器捐宣導緣起於30年前，兒子發生車禍意外，在最不好情況下，她和先生做了「做好的決定」，以器官捐贈遺愛人間，當時一度非常消沈，最後在先生鼓勵下，走出來投身公益、持續推廣器捐，人生從此黑白變彩色。

張奇香說，受民情國風影響，台灣器官捐贈比率多年來偏低，宣導工作更顯重要，感謝國際獅子會300-D1區辛勤籌畫活動，倡導器捐、鼓勵民眾簽署器捐卡對她來說意義非常重大，更是她和先生不悔的理念。

嘉義市長黃敏惠今也出席活動，指張奇香和先生當年把兒子的器官捐出來，現在看來，當時的決定是何等困難，尤其張奇香和先生用心、努力推廣器捐，把這樣的愛擴散出來，令人感動。

黃敏惠說，全台灣器官捐贈率為千分之0.81，嘉義市器捐率為千分之4.57，能有這樣令人感動的成績，要感謝各單位及團體的大力宣導。今日協助器官捐贈宣導活動的嘉基服務志工劉鎮英表示，健行活動參與人潮踴躍，帶動器官捐贈同意書簽署分數大幅增加，短短2小時就有150分，是平日宣導成效7至8倍。