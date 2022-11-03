新北市何姓咖啡商去年遭行刑式狙殺命案，檢方認定幕後主謀許杜群，因懷疑製毒資訊遭何男洩漏，夥同至尊盟尊合會會長張景欽謀議買凶將何殺害滅口，槍手黃泳群、張景欽、小弟陳憲民遭起訴後羈押至今，台北地方法院裁定11月6日起延押2個月。

法官認為，張景欽3人涉嫌持有制式手槍及子彈涉犯殺人等罪，犯罪嫌疑重大，又共犯許杜群已出境，尚未到案，3人逃匿以規避審判及執行之可能性甚高，非予羈押，顯難進行後續之審判及執行，有羈押之原因及必要等情，裁定延長羈押，除黃外禁止接見通信。

檢方起訴指控，逃匿杜拜遭通緝中的許杜群因懷疑何男洩漏華山會的製毒資訊，南下高雄找張景欽謀議買凶滅口，小弟陳憲民得知友人黃泳群欠賭債，兩大幫派遂找黃當槍手，允諾事成後給600萬，扣除花費約可獲400萬。

許交代黃行凶後，去年10月20日即先逃匿杜拜；黃、張、陳3人先在屏東試槍，但黃因一度與堂兄弟爭執，持預備作案的槍枝生事，導致槍枝被警方查扣（案件由雄檢偵辦中），許再指示黃於去年11月15日到嘉義買槍，擔心黃再滋事，要黃將槍枝藏放在張住處排水孔內。

黃先向大嫂告知要「幹件大事」，交代事後找陳嫌拿1、200萬安家費，並買機票，完成PCR證明，以假證件買車北上，去年11月22日早上在何住處埋伏，等何男送小孩上學買早餐返家時，朝他連開4槍，何倒臥門前樓梯上身亡，被就讀國小的女兒及妻子出門時目睹，黃當天逃至廈門，在防疫旅館為大陸公安逮捕，去年12月8日由警方押解回台。

黃落網後，張發現被警方監控，連夜帶妻小北上躲2天，將妻子留在汽車旅館，獨自到機場欲搭機時被逮，黃男大嫂案發後與陳聯絡，陳交付20萬及律師名片，表示是安家費且不必擔心律師費，警方循線拘提陳到案。

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