「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」今天（3日）公布了10月22日到28日的各候選人電視新聞聲量統計。中山大學政治學研究所教授廖達琪分析，由於地方選舉太複雜，民進黨若想用「抗中保台」的兩岸牌打選戰，不會奏效；若想要複製過去陳水扁也在三腳督情勢下當選市長的經驗，也不容易。

「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」今天發布最新監看統計，各電視台最為關注的六都及新竹市長候選人前5名，依序為陳時中、蔣萬安、黃珊珊、高虹安、張善政。

廖達琪說，地方質詢上不會觸碰兩岸議題，地方選舉的層次上也比較複雜，除了縣市首長之外，還包括議員、村里長，所以在此情況下談兩岸議題，民眾的回饋比較少，從過往選舉的經驗看來，打兩岸牌的策略不容易奏效。廖達琪指出，最早在地方選舉上操作兩岸議題的是1994年代表新黨參選台北市長的趙少康，當年台北市長選舉也是三腳督的情勢，而代表新黨參選的趙少康在政見發表、宣講上都強調「保衛中華民國」，把台北市的選戰拉到國家層次，但最後只拿到30％的支持度；代表國民黨參選的黃大洲拿到26％支持度；最後由代表民進黨參選的陳水扁拿下接近4成4的支持度，當選台北市長。

廖達琪認為，這次陳時中出來競選，也希望複製當年陳水扁當選的經驗，期望黃珊珊與蔣萬安互相把票分掉，因此對陳時中來說，最好的策略是鞏固民進黨的傳統基本盤，以抗中、深綠為主軸。但廖達琪說，目前看來黃珊珊的實力不弱，不容易被棄保，再加上地方選舉調性複雜，台北市的中產階級選民應該不會隨著「抗中保台」的口號起舞，並不看好「抗中保台」的選舉策略能夠奏效。

廖達琪表示，除了首都之外，其他縣市更難將「抗中保台」與地方選戰連結。以民進黨台中市長候選人蔡其昌為例，他以俄烏戰爭來連結台中市長選舉，但就六都聲量分析看來，蔡其昌在民進黨六都聲量中最少，甚至比新北市長候選人林佳龍的聲量還低，因此兩岸牌實際上不會起到太大效果。