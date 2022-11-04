台中市一名38歲婦人小惠罹患年輕型失智症，雖然具有工作能力，卻因記憶力退化而影響職場能力，台中市勞工局今天表示，經協助小惠打造友善職場，至今已穩定就業2年多。

台中市勞工局長張大春接受採訪時表示，失智症初期與一般人無異，仍有相當工作能力，逐漸出現記憶力、語言能力或判斷力等功能退化，甚至同時可能出現行為、個性改變等症狀。

若發生在「年輕型失智者」身上，張大春說，無論致病原因是罹患阿茲海默症、血管型失智症或腦傷造成，皆可能影響職場效能，勞工局對此提供個別化支持與協助，為失智症者打造友善職場，協助穩定就業。

以小惠為例，她10年前在上班途中發生嚴重車禍，頭部及身體多處重傷，昏迷指數僅有4，親友幾乎不抱希望。昏迷半個月後，小惠甦醒，卻發現自己無法言語，四肢不能動彈。

經過2年語言治療與肢體復健，小惠不畏表達能力不順暢，手指因車禍部分切除，精細動作處理有困難，仍迫切想要重返職場當個有用的人，卻在求職路上四處碰壁。

小惠後來在一家健身中心找到清潔員工作，展開新的職涯，工作3年多，因漸漸出現失智症狀，例如忘了分配的工作、反應慢半拍等，工作效能跟不上同事腳步，她不想影響別人而離職。

後來診斷是「年輕型失智症」，讓小惠很沮喪，總是悶在家中胡思亂想，老公於是鼓勵她勇敢走出去，多接觸外界，透過社會性刺激，也能延緩退化情形。2年多前，小惠重新振作，透過勞工局支持性就業服務協助，順利重返職場，在Gogoro門市當清潔員。

就服員劉季右表示，小惠是Gogoro門市首次僱用的身障員工，為了幫小惠打造一個友善職場，全門市長官及同事都給予最大包容與支持，給她時間做中學、做中修正，降低小惠認知及體力負擔。

2年多來，小惠已能穩定就業，不僅重拾信心，甚至有能力機動調整工作流程，達到最佳效率，更與同事相處融洽，公司上下都肯定小惠已成為職場好幫手。（編輯：郭諭儒）1111104