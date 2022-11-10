行政院長蘇貞昌9日主持今年第5次治安會報時表示，肯定警方積極偵辦近期「詐欺集團囚禁凌虐」的重大案件，並主動向上溯源，後續請相關執法單位務必全力蒐證，將所有犯嫌繩之以法，從嚴究辦；針對道路交通安全改善部分，蘇院長請交通部進一步盤點後續精進作為，並提出辦法、對症下藥，以有效降低交通事故死亡人數。

針對今年地方公職人員選舉治安維護與查賄制暴工作，蘇貞昌指示各部會針對「賄、賭、外、假、安」等方面，戮力辦理相關工作，包括持續嚴加查賄、掃蕩選舉賭博案件、加強查緝嚴重影響選舉公平性的境外勢力與資金介入、即時澄清干預選舉的假訊息等，並要在第一時間嚴加查辦，以及做好各項選務準備工作，以維護候選人安全及投開票所秩序，發揮安定人心的作用。

近期國內發生「詐欺集團囚禁凌虐」案件，蘇貞昌表示，臺灣不是柬埔寨，誰敢作奸犯科，政府必定徹底打擊，清剿到底；對於警方日前積極偵辦、向上溯源，因而破獲此一惡行重大的犯罪集團，並已查獲共28人犯嫌、獲准羈押19人，對第一線檢警執法人員的勇於任事表現，特別給予高度肯定。

蘇貞昌指出，社會上有少數不肖分子為牟取不法利益，做出各種讓國人不能接受之事，但最重要的就是看政府的公權力作為是否有能力迅速破獲不法，而蔡英文總統在第一時間獲悉此事後，立即指示相關部會傾全力偵緝不法，同時應協助被害人鑑別、醫療及心理諮商等安置關懷事宜，後續請內政部警政署、各檢察署務必全力蒐證，將所有犯嫌繩之以法、從嚴究辦。

蘇貞昌表示，警政署6日起執行新一波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案，也請警政署就類此涉及私刑拘禁情事，依法從重究辦，並應主動回溯清查失蹤人口，全力挖掘並救援被隱藏囚禁的被害人。

蘇貞昌也指示，警政署透過「第三方警政」，結合地方政府之行政力量，讓易滋生犯罪群聚的特定場所業者心生警惕，使之與警方共同打擊犯罪，如發現有行跡可疑人士出入，或有從事犯罪行為之跡象者，應即時通報，絕不可有窩藏情事發生；此外，因失蹤人口多為弱勢中的弱勢，一旦失蹤便求救無門，因此政府應主動積極追查失蹤人口源頭，同時亦針對行蹤異常的出入境人士加強追查並掌握行蹤。

針對網路標榜「高薪輕鬆賺錢」高風險徵才貼文，蘇貞昌請權責機關應即時通知平台業者配合下架，並循線追查，同時呼籲國人切勿被不法集團不合常理的工作條件所誘惑，讓自己身陷險境。並說明已在7月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，請有關部會共同合作、貫徹執行，全面掃蕩詐欺集團，保護國人生命及財產安全。

隨後，蘇貞昌聽取交通部「道路交通安全改善執行情形」報告後表示，自己相當關注及重視道安議題，今天已是他第10次聽取相關報告，而他也大力支持相關經費，近期即核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，2年投入50億元，加強改善校園周邊、通學路徑，以及高齡與婦幼人口較多區域的周邊道路。

針對內政部警政署及法務部「111年地方公職人員選舉治安維護與查賄制暴工作」報告，蘇貞昌指出，本次選舉共有9項地方公職人員選舉同時舉行，種類多且參選者眾，另亦結合憲法修正案公民複決第1案（18歲公民權）舉辦，投開票所數量高達1萬7600多處，為歷年之最，因此選務及維安工作難度升高，請各有關單位全力以赴，審慎因應。

蘇貞昌表示，當前選舉態樣及大環境已與過去有所不同，以往影響選舉的是金錢或暴力，隨著科技進步，現在還包括各種資訊戰及境外勢力資金介入選舉等，因此對於本次選舉治安查賄工作，要求各有關部會在「賄、賭、外、假、安」方面，務必竭盡全力辦理相關工作。

在「賄」方面，蘇貞昌指出，查賄就是最好的反賄選宣導，目前已起訴63件賄選案件，後續請警政署持續嚴查，強化蒐證，提高起訴率。在「賭」方面，警政署已執行3波查察賭博專案，查獲超過1100多件，查扣近1億元賭資，請各查察機關持續密切掌握情資，除不定期掃蕩簽賭網站、賭盤盤口外，對於已破獲者，也應追溯源頭，揪出企圖影響選舉者究辦。

在「外」（境外勢力與資金介入）方面，蘇貞昌表示，台灣高等檢察署執行專案查緝地下通匯，查扣及凍結犯罪所得合計5億多元，涉案的匯兌或洗錢總額超過3900多億元，成果豐碩，但仍值得警惕。強調賄選、地下賭盤及境外資金介入，都是嚴重影響選舉公平性的重要因素，請各查察機關持續努力，統合相關查察資源，無時限、無上限及無底限，嚴查嚴辦，展現政府維護選舉公正、公平的決心。

在「假」方面，蘇貞昌要求各查察機關，如有接獲企圖干預選舉的假訊息，應在第一時間嚴加查辦，另相關部會就主管業務如有錯假資訊，也務必第一時間對外即時澄清。此外為維護候選人的安全、投開票所的秩序，並發揮安定人心的作用，蘇貞昌表示，在「安」方面，請各有關部會，從預防到突發情況的因應，都要有所準備，務必嚴密做好維安工作。