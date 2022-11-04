行政院長蘇貞昌今赴立法院會備詢，國民黨立委羅明才在質詢時指出，聽說財政部長蘇建榮12月要離職，因為借調時間到了，問接任人選應該具備的條件？蘇貞昌回應，「沒有啦，蘇部長做的很好」，借調時間是一回事，離開又是一回事。而被問及會不會選總統，蘇則說「不會癢了啦」。

羅明才質詢時指出，蘇建榮借調時間到12月，私底下也說12月就要離職，他問蘇貞昌，接任財政部長的人選應該具備什麼條件？

蘇貞昌回應時率先否認說「沒有啦，蘇部長做的很好」，接著表示，借調期間是一回事，但他有沒有要離開是一件事，每個人都有各種情況；至於可以留任？蘇貞昌則說「當然阿」，每人有各種情況，但團隊會一起努力為國做事、也展現自己的能力，同時也共赴理想，為國家做事。

羅明才也問蘇貞昌，就任行政院長3年多也算是破紀錄，會不會想出來選總統？蘇則回應，這個之前就已經說過了，也很多人問過他，「不會癢了啦」。