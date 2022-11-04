竹北市長候選人鄭朝方舉辦人本交通暨道路平權實踐座談會，與專家討論如何有較制定政策改善交通。（鄭朝方團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

配合淨零碳排政策，各縣市政府推出補助鼓勵民眾購入電動機車，國民黨竹北市長候選人林為洲希望打造低碳城市，減少空汙與噪音，上任後將推出購新電動車加碼補助。民進黨竹北市長候選人鄭朝方則2度舉辦人本交通暨道路平權實踐座談會，邀集專家和團體，就人本交通跟道路平權的理念會談。

電動機車的優點是低噪音、無廢氣汙染，林為洲指出，據交通部資料顯示，竹北市電動機車數5744輛，與六都相比仍有不小的差距，如要提升電動機車的購買率，應提出更好誘因。

林為洲表示，以竹縣來說，縣府加竹科管理局補助共5000元，但桃園市卻提供1萬4000元補助，部分市民可能比較兩者的補助金額後，選擇在桃園市購車，降低在竹北市購買的意願。竹北市公所財政收入穩定，為鼓勵市民更願意購入電動機車，林為洲承諾當選後會加碼補助金額，最高補助達2萬元。

近期努力拜票掃街的鄭朝方因常收到民眾陳情，指在竹北騎機車如次等公民，機車都被迫要行駛更遠、更曲折的道路，最有品質的道路常常只有汽車可以行駛，鄭朝方認為竹北交通規畫忽視其他載具用路權。

鄭朝方強調，他當選竹北市長後，會透過科學數據及人本交通的道路設計，在市公所的權限內推動道路平權。希望竹北市民，不論使用什麼載具，都能安全出門平安返家。近日2度舉辦人本交通暨道路平權實踐座談會，與專家學者探討未來要如何更有效擬定政策來改善竹北交通。

鄭朝方也表示，會首先著重學校周遭的交通改善，效仿日本打造安全之島通學路，還給孩子應有的人行道，更要透過有效的保護措施，讓孩子有安全上下學的道路，減少家長擔憂也減少接送上下學的頻率。