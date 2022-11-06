民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方昨晚出席活動時遭一名婦女襲擊，事後前往醫院包紮，傷勢無大礙。警方循線找到64歲簡姓婦人，她辯稱只是輕觸非攻擊。

鄭朝方昨天深夜在臉書（Facebook）發文表示，他參加一場地方里長競總成立大會後，有名女子在街上大聲疾呼，趨前向她致意時，女子一邊比倒讚，接著又是一陣穢語，一片混亂後女子就消失無蹤。行程結束後，他覺得手臂疼痛紅腫才就醫。

鄭朝方表示，經醫護人員細心檢查照顧，不適症狀減緩許多，傷勢並無大礙，感謝許多朋友對他的關心。

鄭朝方說，如果參與政治、關心家鄉，需要遭受任何形式的暴力相待，那麼真心希望他是最後一個受害者，然而就算遇到暴力，也不能阻止他要改變竹北的心。

案發後新竹縣竹北警分局循線找到64歲簡姓婦人，但她向警方辯稱，當時只是輕觸一下，並非攻擊鄭朝方。

警方指出，簡婦在做完筆錄後隨即離開，若鄭朝方決定提告，便會將鄭婦移送法辦。（編輯：施施）1111106